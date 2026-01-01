17-годишен тийнейджър е в болница след удар от 18-годишен младеж по време на купон в старозагорското село Дълбоки, съобщиха от полицията.

На 28 февруари е подаден сигнал от Спешен медицински център за пострадалото момче. Разпитани са свидетели.

В частен дом, при празнуване на рожден ден, пострадалият е бил ударен. Той е настанен в болница - без опасност за живота.

Като извършител е установен 18-годишен младеж, който е задържан.

При друг случай - на 28 февруари е подаден сигнал, че в село Осетеново, е станал скандал между 61-годишна жена и 65-годишния ѝ мъж, като мъжът ударил жената.

По случая се води разследеване под надзора на прокуратурата.