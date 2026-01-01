Най-възрастният пациент, преминал през Спешното отделение на Университетска многопрофилна болница за активни лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ в Пловдив през 2025 година, е на 107 години, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

През изминалата година през Спешния център на болницата са преминали 120 706 пациенти. 107-годишният Д.К. е бил два пъти в Спешното отделение на УМБАЛ „Свети Георги“ в рамките на годината - приет е веднъж с травма на главата и втори път - с вирусна инфекция. И при двата случая е успешно лекуван и изписан.

В клиниките и отделенията на болницата са хоспитализирани общо 94 839 пациенти, като данните отразяват широкия спектър от медицински дейности – от диагностика и лечение на остри и хронични заболявания до високоспециализирани интервенции.

Най-възрастният успешно опериран пациент през 2025 г. е 99-годишен. Той е бил със счупване на бедрена шийка. Операцията демонстрира високия професионализъм, уменията и отличната координация между различните медицински екипи в болницата, отбелязват от болницата.

През 2025 г. в операционните зали на болницата са извършени 34 639 операции, от които 14 833 по спешност. Сред тях са и над 50 успешно проведени робот-асистирани операции с високотехнологичен хирургичен робот с изкуствен интелект, използван във Втора клиника по хирургия и Клиника по урология. Той се прилага основно при пациенти със злокачествени тумори без разпространение в околните структури.

Тези данни потвърждават високото ниво на медицинска експертиза и ангажираността на УМБАЛ „Свети Георги“ към всеки пациент – независимо от възрастта и сложността на състоянието. Болницата е водещ център за комплексно лечение, основано на мултидисциплинарен подход, съвременни диагностични и терапевтични методи, както и активна обучителна и научна дейност. С устойчивото си развитие и непрекъснатото повишаване на качеството на медицинските услуги, лечебното заведение утвърждава ролята си като ключов стълб на националната здравна система и надежден партньор за пациентите от цялата страна във всяка възраст, заявяват от болницата.

През 2025 г. УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив затвърди позицията си като едно от най-натоварените и значими лечебни заведения в страната. Най-голямото медицинско заведение в България с най-голям спешен център в Централна и Южна България продължава да осигурява комплексно лечение на пациенти от Пловдив, региона и цялата страна, се посочва в съобщението.

Преди дни от лечебното заведение съобщиха, че през миналата година над 7000 пациенти са преминали през Клиниката по кардиология.