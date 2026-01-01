Млада жена с рядък и сложен случай на ендокардит е спасена от кардиохирурзите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ в Пловдив, съобщиха от лечебното заведение.

Екипът на Отделението по кардиохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, с началник проф. д-р Генчо Начев, прилага нетрадиционни диагностични и лечебни методи при лечението на 30-годишна жена. Случаят е рядък, диагностично труден и с висок риск за живота на пациентката, посочват от болницата.

Младата жена постъпва в УМБАЛ „Свети Георги“ в тежко общо състояние – с продължителни високи температури, крайна отпадналост и почти пълна невъзможност за самостоятелно обслужване. Екипи от различни клиники и специалности търсят причината за състоянието ѝ, но клиничната картина не насочва еднозначно към конкретно заболяване, което прави диагнозата трудна. Пациентката е приета спешно в Отделението по кардиохирургия след ехографско изследване, което установява неясни и нетипични промени в сърдечната структура.

Дясната камера на сърцето е изпълнена с формации с различна плътност, свързани с трикуспидалната клапа. Лабораторните показатели показват тежка инфекция и почти напълно изчерпана имунна система. Въпреки тревожните резултати – левкоцити над 25 000 и температура над 40 градуса – първоизточникът на инфекцията остава неясен. Високоспециализирани изследвания показват, че процесът е ограничен само в дясната половина на сърцето. Прогресивното влошаване налага спешна оперативна намеса, при която се установява, че дясната камера е изпълнена със стари и нови инфектирани тромботични маси – доказателство за дългогодишен хроничен процес, с който организмът на жената се е борил години наред.

При операцията е открит и неразпознат до момента вроден междукамерен дефект – първоизточникът на проблема. През годините той е създавал условия за образуване на тромбози, които впоследствие са се инфектирали и са поддържали възпалителния процес. Като част от индивидуалния подход, още преди операцията е приложен т.нар. цитокинен филтър – метод, който обичайно се използва след хирургични интервенции.

Болничното лечение след операцията е продължило над 40 дни. В процеса на диагностика и проследяване е използван и PET-скенер – метод, обикновено прилаган за откриване на туморни образования. В този случай той е използван за откриване на остатъчни или новообразувани тромботични формации и активни възпалителни огнища. Изследването вече е проведено, а в бъдеще ще се използва за дългосрочно проследяване и ранно откриване на евентуален рецидив.

Пациентката вече е в стабилно състояние, подлежи на регулярно наблюдение и медикаментозна терапия, а прогнозата е тя да води пълноценен живот. Този клиничен случай и комплексният подход към диагностика и лечение ще бъдат представени пред международната медицинска общност по време на Европейския конгрес по кардио-торакална хирургия през октомври в Барселона, допълват от лечебното заведение.

През февруари УМБАЛ „Свети Георги“ насочва вниманието към сърцето чрез инициативата „Слушай сърцето си“ с цел превенция, повишаване на информираността и подобряване на качеството на живот. Миналата година по повод Международния ден за борба с инсулта - 29 октомври, от УМБАЛ "Свети Георги" съобщиха, че регистрираните инсулти растат средно с 6% годишно.