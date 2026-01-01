Пациенти на Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ “Света Екатерина” бяха спасени след изключително тежко и животозастрашаващо състояние - руптура на аневризма на коремна аорта.

Това е едно от най-смъртоносните съдови заболявания, при което разкъсването на най-големия кръвоносен съд в тялото води до масивен вътрешен кръвоизлив. Без спешна хирургична намеса състоянието е практически 100% фатално.

71-годишната Иванка постъпва по спешност в Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия на УМБАЛ „Св. Екатерина“ в шоково състояние, със силни болки в кръста, таза и корема, след кратка загуба на съзнание. Образните изследвания показват голяма аневризма на коремната аорта, разположена непосредствено под артериите към бъбреците, вече довела до вътрешен кръвоизлив в коремната кухина. Случаят е допълнително усложнен от напреднала атеросклероза и придружаващи сърдечни заболявания, което поставя пациентката в умерено висок оперативен риск.

УМБАЛ „Св. Екатерина“

След спешни консултации екипът на проф. Валентин Говедарски, началник на Клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия предприема незабавна животоспасяваща операция. По време на интервенцията е отстранена разкъсаната аневризма заедно с голям ретроперитонеален хематом, а разширеният участък от аортата е заменен със специална съдова протеза. За целта временно е спрян кръвотокът към долната част на тялото, което позволява безопасно възстановяване на съда и последващо възобновяване на кръвообращението – една от най-сложните процедури в съдовата хирургия.

При операцията е използвана и система тип cell saver, която събира излятата в коремната кухина кръв, пречиства я и я връща обратно в организма на пациента – ключова техника при масивни кръвозагуби. Операцията преминава успешно, а пациентката е изписана в стабилно общо състояние.

Малко след това в клиниката постъпва и 77-годишният Антонио, транспортиран от друго лечебно заведение в шоково състояние, с кръвно налягане под 70 mmHg. Мъжът е получил внезапни силни болки в корема и рязко влошаване на състоянието. Първоначално е приет със съмнение за „остър корем“, но при диагностична лапароскопия е открит ретроперитонеален хематом, а последващ скенер потвърждава разкъсана аневризма на коремната аорта.

В УМБАЛ “Св. Екатерина” пациентът е приет директно в операционната, където съдовите хирурзи установяват масивно кръвонасядане в коремната кухина, руптура на аортата по предна стена и тежка калцификация на съдовете. Извършена е продължителна шестчасова операция със смяна на разкъсаната коремна аорта чрез аортобифеморален байпас. И при този пациент е приложена системата cell saver за автотрансфузия на собствената кръв. След интервенцията Антонио е изведен със стабилни жизнени показатели, преминава през реанимация и към момента е в добро общо състояние.

Руптуриралите аневризми на коремната аорта са сред най-драматичните спешни диагнози в съдовата хирургия. Статистиката показва, че над половината от пациентите загиват още преди да достигнат болница, а без оперативна намеса преживяемостта е практически нулева. Именно затова бързата диагностика, навременният транспорт и високоспециализираната хирургична намеса са решаващи за спасяването на живот.