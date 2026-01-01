Двамата заместник областни управители на Габрово са освободени от длъжност. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Габрово.

В съобщението е допълнено, че заместник областните управители на област Габрово Даниела Маринова и Иван Любомиров са освободени със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров.

Припомняме, че 23 февруари служебното правителство назначи нови областни управители във всички 28 административни области на България.

Иван Любомиров бе назначен за заместник на Мария Башева-Венкова през декември 2023 година, а Даниела Маринова –през юли същата година.