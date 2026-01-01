Марин Малчев встъпи в длъжност като административен ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура (СРП), на официална церемония в прокуратурата. Това съобщиха от СРП.

Той бе избран единодушно за титуляр на поста с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 25 февруари.

Актът за встъпване в длъжност бе подписан в присъствието на и.ф. главeн прокурор на България Борислав Сарафов, заместник главния прокурор Ваня Стефанова, административния ръководител на Софийската апелативна прокуратура Даниела Попова, административния ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова, прокурори и служители на СРП.

Сарафов поздрави магистратите и служителите на районната прокуратура и обърна внимание на спецификата ѝ и на това, че тя е най-голямата и значима прокуратура в страната. Той заяви, че изпитва голямо уважение към труда на магистратите от СРП, защото те са тези, които се сблъскват с огромен брой казуси и дела и ежедневно осъществяват и прилагат правосъдие. Сарафов каза, че отговорността пред Марин Малчев е голяма и че подкрепя всички магистрати и служители в СРП.

Марин Малчев е завършил специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, се посочва в съобщението. Той има над 14 години юридически стаж, като професионалният му път започва през 2013 г. в Софийска районна прокуратура. В СРП последователно заема длъжностите младши прокурор, прокурор, заместник-районен прокурор, а през 2017 г. е отново прокурор в същата прокуратура. През 2025 г. е назначен за заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-София. От юли 2025 г. бе назначен за изпълняващ функциите административен ръководител-районен прокурор на Софийска районна прокуратура.

При встъпването си в длъжност Малчев заяви, че неговата задача е ясна - да създаде условия и да улесни работата на прокурорите и служителите на СРП, за да се постигнат резултатите, които обществото очаква от прокуратурата.