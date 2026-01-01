Двама души са откарани за преглед след катастрофа на главния път Стара Загора-Димитровград между селата Ястребово и Стрелец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е подаден малко преди 11:00 ч. днес. По първоначална информация катастрофата е между товарен автомобил "Мерцедес", управляван от 22-годишен мъж, и лек автомобил "Фиат", управляван от 67-годишен мъж. В болница за оказване на медицинска помощ са транспортирани водачът на лекия автомобил и 63-годишна жена, пътничка в превозното средство.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Движението се регулира от полицейски екип на сектор "Пътна полиция“.

Деветнадесет души са ранени при 17 катастрофи през изминалото денонощие у нас.