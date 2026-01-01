Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 280, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс.

В заседанието са участвали 10 конституционни съдии, а определението е било прието единодушно, става ясно от съобщението от пресслужбата на КС.

Висшият адвокатски съвет отправи искания до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на чл. 280, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс, тъй като разпоредбата въвежда „абсолютни ограничения за касационно обжалване въз основа на цената на иска (под 5000 лв. за граждански и 20 000 лв. за търговски дела)“.

Това според Висшия адвокатски съвет нарушава правото на защита и достъп до съд. Тези ограничения според (ВАдвС) спират достъпа до касационна инстанция за определени имуществени дела, независимо от правната значимост на спора.

От Висшия адвокатски съвет посочват, че се стремят да защитят правото на гражданите на обжалване, аргументирайки се, че финансовият праг не трябва да бъде единствен критерий за достъп до висша съдебна инстанция.