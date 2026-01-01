Със заповед на служебния премиер Андрей Гюров са назначени двама нови заместник областни управители на област Хасково, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Това са Марина Димитрова Ташева и Хасан Ергюн Бекир.

Ташева е завършила Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, където придобива образователно-квалификационните степени "бакалавър" по „Стопански и финансов контрол“ и "магистър" по „Банков мениджмънт“. Тя има дългогодишен професионален опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. До назначаването ѝ за заместник областен управител е директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ (АПОФУС) в областна администрация – Хасково. Заемала е и длъжността "старши експерт" в Държавен фонд „Земеделие“.

Бекир е завършил Икономически университет – Варна, където придобива бакалавърска степен по специалност „Туризъм“ и магистърска степен по „Управление на продажбите и мърчандайзинг“. Професионалният му опит включва позиции в сферата на туризма, маркетинга и управлението на събития. До назначаването си за заместник областен управител е заемал длъжността "оперативен директор" в IT компания, разработваща международна резервационна платформа за хотели.

Досегашните заместник областни управители на Хасково Митко Петров и Богдан Кирилов бяха освободени от постовете си вчера.