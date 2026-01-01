Ново сладко бебе радва посетителите на зоопарка в Бургас. В семейството на антилопите кана се роди прекрасно бебе.

Малкото вече уверено стои до майка си и любопитно опознава света около себе си.

Зоопарк-Бургас

Това са първите стъпки на малкото бебе - представител на най-голямата антилопа в света.

Малкото се чувства отлично, бозае от майка си и е любопитно към заобикалящата го среда.

Антилопата кана произхожда от Африка и е впечатляващ вид - възрастните животни могат да достигнат тегло до 800–900 кг, а въпреки големия си размер са изненадващо бързи и могат да скачат на височина над 1,5 метра.

Зоопарк-Бургас

Антилопата кана е най-голямата антилопа в света и е известна със своя спокоен характер и величествена осанка.

Зоопарк-Бургас

За нас всяко новородено животно е истинска радост и знак, че животните се чувстват добре и се развиват спокойно, споделят от зоопарка.

Зоопарк-Бургас

Зоопаркът работи всеки ден от 8:00 до 17:00 часа.