Разследват два случая на насилие в Ловешко, съобщиха от полицията.

На 9 март е подаден сигнал в Районно управление-Ловеч, че на адрес в кв. "Гозница", 63-годишен мъж е упражнил физическо насилие спрямо майка си.

На място незабавно е изпратен полицейски автопатрул, като след преценка на ситуацията мъжът е настанен за лечение в лечебно заведение.

52-годишен е задържан в Районно управление-Троян след подаден сигнал на 9 март, че след употреба на алкохол, мъжът е проявил агресия и отправял заплахи за физическа саморазправа към 47-годишния си брат.