Правителството на Нидерландия потвърди намерението си да изпрати фрегата в Кипър, присъединявайки се към нарастващия брой държави, които разполагат военноморски сили в района след иранската атака с дрон по обект на острова миналата седмица, предаде кипърското издание "Сайпръс мейл".

Според публикация на нидерландския ежедневник "Де Фолкскрант", правителство на Нидерландия е подчертало, че става дума за "ограничено разполагане с отбранителен характер", както по отношение на географския обхват, така и по времетраене. Очаква се корабът да остане в кипърски води до началото на следващия месец.

Фрегатата е част от ударната група на френския самолетоносач "Шарл дьо Гол", който в момента се намира край гръцкия остров Крит и се придвижва към източната част на Средиземно море, отбелязва "Сайпръс мейлс".

Френският президент Еманюел Макрон посети самолетоносача вчера, след съвместна визита в Кипър с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, припомня изданието. По време на посещението си на острова Макрон заяви, че "Шарл дьо Гол" се намира близо до Кипър, за да допринесе за укрепването на общата отбранителна архитектура в региона в дългосрочен план.

По-рано Италия обяви намерението си да изпрати фрегатата "Федерико Мартинего" в района, а Испания планира да разположи фрегатата "Кристобал Колон", припомня кипърското издание.

Междувременно Гърция разположи четири изтребителя Ф16 на острова, както и две фрегати, включително "Кимон", която Мицотакис определи по време на визитата си като "гордостта на гръцкия флот".

След пристигането на гръцките самолети Турция също разположи шест свои изтребителя Ф16, които кацнаха на острова вчера сутринта.

Междувременно Обединеното кралство, което поддържа суверенитет върху военновъздушната база "Акротири", изпрати в Кипър няколко хеликоптера "AW159 Wildcat", оборудвани с противодронови ракети. Очаква се и разрушителят "HMS Dragon" да отплава от Портсмут през следващите дни, отбелязва "Сайпръс мейл".