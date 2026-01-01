Сигурността на Кипър е колективна отговорност на ЕС, заяви днес президентът на Република Кипър Никос Христодулидис преди посещението на острова на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и на президента на Франция Еманюел Макрон, съобщи в. „Сайпръс мейл“.

По време на визита в училище в Ларнака Христодулидис каза, че посещението на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и френския президент Еманюел Макрон е „важно и изпраща посланието, че сигурността на Кипър е също така отговорност на Европа и колективна отговорност на ЕС“.

Европейска солидарност: Макрон и Мицотакис на визита в Кипър

„От момента, в който получихме този отговор от името на държавите членки на ЕС, на които бих искал публично да благодаря за незабавната им реакция, пътят е проправен, за да докаже ЕС на практика, с действия като тези, които виждаме в Кипър, необходимостта да се поеме защитата на границите на ЕС, и считам, че присъствието на толкова много европейски държави в нашата страна е особено важно“, заяви Христодулидис.

Той отбеляза, че за първи път се наблюдава такъв отговор.

„Считам, че този факт е особено важен“, посочи Христодулидис.

Коментирайки медийни информации от Ливан, че Кипър може да бъде домакин на преки преговори между Ливан и Израел, Христодулидис заяви, че е разговарял с ливанския президент днес сутринта и че когато има нещо конкретно, той „с удоволствие ще го обяви публично“.

Миналия понеделник (2 март) британската база в Кипър Акротири беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка „Хизбула“. Заради инцидента редица европейски държави, сред които Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха или се готвят да изпратят военна помощ в района на остров Кипър.