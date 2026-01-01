Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще се срещне по-късно днес с френския президент Еманюел Макрон и с кипърския държавен глава Никос Христодулидис в Кипър.

В Гърция определят разговорите като израз на "европейска солидарност" с островната държава, засегната от военните действия в Близкия изток, пише БНР . Мицотакис заяви, че Атина първа е оказала помощ за защитата на острова, изпращайки две фрегати и четири изтребителя. По думите му Европейският съюз също работи за намаляване на напрежението в региона и призовава за прекратяване на военните действия.

От съображения за сигурност е засилена охраната на всички военни бази в Гърция. Въздушен щит от дронове патрулира над военновъздушната база Суда на остров Крит, използвана от американските сили, както и над базата в Александруполис.

Цивилни патрули също охраняват военни обекти, за да предотвратят евентуални шпионски акции, съобщават медиите. Министърът на отбраната Никос Дендиас съобщи, че Атина води преговори с Италия за закупуването на четири нови фрегати, оборудвани със системи за борба с дронове. В същото време Кипър проявява интерес към покупката на четири системи "Кентавър" от Гърция.