Общо 45 полета до и от летище Ларнака в Кипър са отменени днес поради военните действия в Близкия изток, предаде кипърското издание "Сайпръс мейл". Отменени са 21 пристигащи и 24 заминаващи полета, показва информация за полетите на "Хермес еърпортс". Пет заминаващи полета от летище Пафос също са отменени, но всички пристигащи полети се изпълняват по график, отбелязва изданието. Три от отменените заминаващи полета са били за Тел Авив, а останалите два - за Хайфа и Грузия, уточнява "Сайпръс мейл".

Пътниците се приканват да се свържат със своята авиокомпания или туристически агент, преди да се отправят към летището.

Междувременно конфликтът в региона бе обсъден в разговор между кипърския външен министър Константинос Комбос и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщава още "Сайпръс мейл". Заместник-говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот заяви, че двамата министри са обсъдили последните събития в Иран и по-широкия регион на Близкия изток, потвърждавайки силното партньорство между САЩ и Кипър.

Ситуацията в Кипър е напрегната, след като в понеделник дронове удариха британската военновъздушна база Акротири на острова. По данни на Кипърската новинарска агенция (КНА) дроновете са били изстреляни от Ливан и по-конкретно от свързаната с Иран ливанска групировка "Хизбула".

Гърция изпрати в Кипър две фрегати и самолети F-16 за укрепване на сигурността на страната. Сили със способности за борба с дронове изпращат още Франция и Великобритания.