Американски военни самолети са разположени на софийското летище, което, според Тошко Йорданов, превръща столицата в потенциална военна цел.

На въпрос във връзка с предстоящия Съвет по сигурността Тошко Йорданов заяви, че подозира, че съветът според него ще бъде безсмислен, но ще отиде.

„Той се свиква за втори път. Първия път Гюров забрави да извика партиите. Сега ще замазва положението. Ще бъде интересно да задам някои въпроси. В парламента имаше изслушване на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов почти по тази тема, защото на нашето летище има американски самолети. Те гордо лъгаха, че са тук за обучение. Два дни по-късно започна операцията в Иран. Това не е операция на НАТО. Какво правят тези самолети на нашето летище? Това ни превръща в потенциална военна цел. Иран разполага с достатъчно балистични ракети и София е в обсега им. Това решение е взето от Гюров. Ние не знаехме, а министърът на отбраната не ни е информирал тогава. Правителството на Гюров е взело това решение…“, заяви той.

ИТН иска оставката на служебния вътрешен министър Емил Дечев. Това заяви Тошко Йорданов пред журналисти в Народното събрание.

„Искаме му оставката. Това е човек на ПП-ДБ, който покрива връзките им със случая „Петрохан“. Служебният кабинет е безконтролен – такъв го направиха ПП-ДБ“, заяви той.

Тошко Йорданов попита защо кметът на София Васил Терзиев е излъгал, че е дал само 70–80 хил. лв. дарение на загиналия в хижа „Петрохан“ Ивайло Иванов.

Йорданов заяви, че по време на изслушване в парламента Дечев е казал, че няма да уволнява разследващите по случая "Петрохан".

Денков: Има яростна и цинична атака около „Петрохан“, да се влючат международни експерти

„Той излъга. Започна да уволнява хора от МВР, които са пряко свързани с разследванията. Те не могат да стигнат до прокуратурата, но могат да пречат на разследването, като отстраняват хората, ангажирани с него. Отстранен е Пламен Томов – шеф на МВР в Монтана. Това е РПУ-то, което по времето на Бойко Рашков е издало разрешения. Освободен е и Тихомир Ценов от ОДМВР-София, които разследват случая „Петрохан“. Уволнен е Боян Раев от ГДБОП. Отстранен е и главен комисар Захари Васков, който пряко се занимава със случая и изнесе информацията, че Емил Дечев е звънял на Папалезов, за да се срещнат в ресторант“, заяви Тошко Йорданов.

По думите по този начин се спира разследването.

"ПП-ДБ в момента нямат достъп до данните от прокуратурата и не знаят с каква информация тя разполага за тях", каза той.

Тошко Йорданов заяви, че отговорността е и на президента Илияна Йотова. "Тя ги назначи по закон, тя може и да ги уволни и да ги подмени", категоричен е Йорданов.

Станислав Балабанов заяви, че ПП-ДБ имат за какво да искат разсекретяване на секретна информация по случая.