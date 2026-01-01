Случаят „Петрохан“ отново разпали политически престрелки в парламента.

Тошко Йорданов

ИТН иска оставката на служебния вътрешен министър Емил Дечев. Това заяви Тошко Йорданов пред журналисти в Народното събрание.

„Искаме му оставката. Това е човек на ПП-ДБ, който покрива връзките им със случая „Петрохан“. Служебният кабинет е безконтролен – такъв го направиха ПП-ДБ“, заяви той.

Тошко Йорданов попита защо кметът на София Васил Терзиев е излъгал, че е дал само 70–80 хил. лв. дарение на загиналия в хижа „Петрохан“ Ивайло Иванов.

Йорданов заяви, че по време на изслушване в парламента Дечев е казал, че няма да уволнява разследващите по случая "Петрохан".

Емил Дечев: Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество

„Той излъга. Започна да уволнява хора от МВР, които са пряко свързани с разследванията. Те не могат да стигнат до прокуратурата, но могат да пречат на разследването, като отстраняват хората, ангажирани с него. Отстранен е Пламен Томов – шеф на МВР в Монтана. Това е РПУ-то, което по времето на Бойко Рашков е издало разрешения. Освободен е и Тихомир Ценов от ОДМВР-София, които разследват случая „Петрохан“. Уволнен е Боян Раев от ГДБОП. Отстранен е и главен комисар Захари Васков, който пряко се занимава със случая и изнесе информацията, че Емил Дечев е звънял на Папалезов, за да се срещнат в ресторант“, заяви Тошко Йорданов.

По думите по този начин се спира разследването.

"ПП-ДБ в момента нямат достъп до данните от прокуратурата и не знаят с каква информация тя разполага за тях", каза той.

Тошко Йорданов заяви, че отговорността е и на президента Илияна Йотова. "Тя ги назначи по закон, тя може и да ги уволни и да ги подмени", категоричен е Йорданов.

Станислав Балабанов заяви, че ПП-ДБ имат за какво да искат разсекретяване на секретна информация по случая.

Явор Божанков

"Има такъв народ" (ИТН) и партньорите му в управлението с гласовете си не позволиха информацията за случая "Петрохан" да бъде оповестена пред българското общество. Това заяви Явор Божанков от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) в отговор на декларация, в която председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов поиска оставката на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.

"Има такъв народ" вчера гласуваха информацията за "Петрохан" да не бъде давана на тази зала, посочи Божанков. Те, ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", бившето управляващо мнозинство не желаят нашето общество да има пълен и неограничен достъп до цялата информация, включително класифицираната. Защо е това? Нали искате истината да излезе, коментира депутатът от ПП-ДБ.

Употребата на една човешка трагедия, употребата на такъв случай с политическа цел не е просто гавра със загиналите, с паметта им, с техните близки и семейства, това е недопустимо за най-високата трибуна, за държавна институция, за българското Народно събрание и за български народен представител, заяви той. Дори за Тошко Йорданов би трябвало да е недопустимо, но явно няма граница, коментира Явор Божанков. Искам да припомня, че точно този човек, неговата група и останалите му партньори от управлението гласуваха и с гласовете си не позволиха цялата информация да бъде оповестена пред българското общество, допълни той.

Вчера депутатите не приеха искането на Божидар Божанов от ПП-ДБ Народното събрание да гласува проект на решение, с което ДАНС и прокуратурата да бъдат задължени да предоставят всякаква информация, вкл. и класифицирана, за "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със случая "Петрохан".