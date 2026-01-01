Хванаха шофьор, който е рекордьор при нарушенията на скоростта на пътя Разград – Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Мъжът е шофирал със 116 км/ч по пътя Разград – Русе, в отсечката между село Езерче и град Цар Калоян.

С 209 километра в час: Камери засякоха „летящия“ шофьор при ограничение от 90 км/ч (СНИМКА)

Друг шофьор е засечен с 83 км/ч в населено място в исперихското село Голям Поровец, където разрешената скорост е 50 км/ч. Нарушението е регистрирано на 1 март около 11:20 часа.

В хода на специализираната полицейска операция по безопасност на движението са издадени 22 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки спрямо нарушители на пътя.