36-годишен мъж от пазарджишкото село Росен е задържан от полицията за притежание и разпространение на наркотици. Акцията е проведена вчера от служители на сектор „Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик заедно с екипи на дежурните автопатрули, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

При претърсване в жилището на мъжа са открити метамфетамин, синтетичен канабиноид и марихуана в различни опаковки. Установено е, че наркотиците са съхранявани с цел разпространение.

36-годишният е задържан за 24 часа в ареста на РУ-Пазарджик. По случая се води бързо производство под надзора на Окръжната прокуратура, а органите на реда продължават документалната работа по престъпната дейност.