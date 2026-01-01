Правителството създаде Организационен комитет, който да организира и координира подготовката и провеждането на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. в България.

„Евровизия“ в България: готви се огромна организация, правителството взима ключово решение

Организационният комитет се състои от председател - заместник министър- председателят Иво Христов, и членове: заместник министър-председателят и министър на финансите; заместник министър-председателят, който отговаря за управлението на европейските средства; министрите на външните работи, на вътрешните работи, на здравеопазването, на културата, на младежта и спорта и на туризма, както и генералният директор на Българската национална телевизия.

При необходимост председателят ще може да кани за участие в работата на Организационния комитет представители и на други държавни органи, на органи на местното самоуправление, на други организации, имащи отношение към подготовката и провеждането на конкурса.

Организационният комитет ще осигурява ефективно взаимодействие между компетентните институции и заинтересовани страни, ангажирани с подготовката и провеждането на конкурса. Той ще предлага мерки и ще координира изпълнението по въпросите относно избора и подготовката на място за провеждане на конкурса, финансовото осигуряване, сигурността и обществения ред, инфраструктурата и осигуряването на съпътстващите събития, дейностите за информация и комуникация и международното представяне на България, както и по други въпроси, свързани с подготовката и провеждането на конкурса.

В срок до 30 юни 2026 г. Организационният комитет ще изготви план за действие, който ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерския съвет. Предвидено е също Организационният комитет да осъществява наблюдение и координация на изпълнението на приетия от правителството план за действие.