Незабравим футболен празник за деца организират в София. Президентът на УФК „Ботев София“ Красимир Първанов разказа специално пред DarikNews какви послания носи турнирът за децата и какви примери трябва да се дават на момчетата.

Ученически футболен клуб „Ботев София“ организира детски футболен турнир по случай Деня на Ботев - 2 юни. Надпреварата ще събере набор 2013 в 57-о Спортно училище в София, а участие ще вземат „Ботев“ София, „Ботев“ Пловдив, „Ботев“ Враца и „Левски“.

Турнирът, носещ името „Купа Ботев“, ще започне в 09:00 часа с официално откриване, рецитал и присъствието на представители на район „Подуяне“. Организаторите са подготвили и специални награди за децата, а едно от момчетата ще получи т.нар. „Златен билет“ за участие в престижен международен турнир в Каляри през 2027 година.

Президентът на УФК „Ботев София“ Красимир Първанов разказа, че идеята за събитието се е родила спонтанно и е свързана както със спорта, така и с образованието и историческата памет.

„Реших да предложа на нашите треньори и ръководството да направим този турнир в памет на нашия революционер Христо Ботев, който е пример за всички нас, българите“, каза той.

По думите му именно това е причината в турнира да бъдат поканени клубове, носещи името „Ботев“.

„Тъй като ние сме "Ботев", решихме да поканим отбори с името Ботев – "Ботев" Пловдив и "Ботев" Враца“, обясни Първанов. Той допълни, че в надпреварата ще се включи и „Левски“ София, като символично присъствие на „другия наш голям герой – Апостола на свободата“.

Президентът на клуба посочва, че изборът на набор 2013 също не е случаен. Той подчертава, че УФК „Ботев София“ работи от около година и половина в партньорство с академията на италианския клуб „Каляри“.

„В Каляри всяка година се прави световен турнир за U14. Тази година с мое съдействие отиде "Левски". Там играят отбори като Фламенго, Интер, Рома, Ювентус и Пари Сен Жермен“, заявява Първанов.

Организаторите са решили да свържат турнира и със специалната награда – „Златен билет“ за участие в международната надпревара в Италия. Носителят на отличието ще бъде избран от специално жури с участието на Ивелин Попов, Лъчезар Балтанов и вратаря Пламен Андреев, който е юноша на УФК „Ботев София“.

„Те ще определят момчето, което ще получи този златен билет“, уточни президентът на клуба.

Самият турнир на 2 юни ще се проведе в две групи по три отбора, след което ще се играят мачове Първите три тима ще получат купи със златен, сребърен и бронзов медал. Другите – четвърто, пето и шесто място, ще получат само купа.

Според Красимир Първанов най-важното на тази възраст не са единствено футболните качества, а изграждането на характер и ценности.

„На тази възраст децата все още градят характер и е хубаво да чуят и да знаят кой е Ботев“, каза той.

Първанов подчертава, че основното послание на турнира е децата да получават добри примери и да се насърчават към образование и развитие.

„Моето послание към децата е да се образоват, защото оттам тръгва всичко“, заяви той.

По думите му спортът има силата да обединява хората в разделено общество.

„Спортът е нещо велико. Той обединява. Ние в това време сме просто разединени като общество и ми се ще да се обединим със спорта, с ученето, с нашите герои, които са давали пример. Аз искам да насоча вниманието на децата към примера, който е Христо Ботев.“, добави Красимир Първанов.