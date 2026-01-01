17-годишният младеж от Благоевград, който постъпи по спешност на 24 май вече е изведен от реанимация.

Той е настанен в неврохирургията на “Пирогов” в стабилно състояние, контактен и адекватен, съобщиха от лечебното заведение.

Прокуратурата протестира освобождаването на мъжа, задържан за трагедията в Благоевград

Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал "Струмско", в задната част на сградата бе намерено и 17-годишно момче с тежки травми.

Момчето бе транспортирано за лечение в столична болница - в тежко състояние. Психолози влязоха в училищата, в които двамата тийнейджъри са учили, за да окажат подкрепа на съучениците им.

Окръжна прокуратура изготви протест срещу определението на съда, с което е оставено без уважение искането на държавното обвинение за вземане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия за убийството на 16-годишно момиче.

П уснаха студента, задържан за трагедията в Благоевград

Прокуратурата счита, че на този етап от разследването са събрани доказателства за съпричастността на мъжа. Разследването по делото продължава - провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи.

"Събраните доказателства ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението", отбелязват от прокуратурата.

Протестът е внесен в Окръжен съд-Благоевград.