Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че държавата ще бъде безкомпромисна срещу наркоразпространението, а полицията отправи остри критики към „пасивността“ на обществото, след като никой от живеещите в блока не е подал сигнал въпреки шума и виковете с часове по случая, при който непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Властите обявиха, че към настоящия момент състоянието на момчето се подобрява.

Относно ситуацията в Благоевград вътрешният министър категорично заяви, че ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. „Не можем да си позволим повече да губим животите на нашите деца, нито можем повече да си позволим да гледаме това явление“, допълни той.

„Лицата са си поръчали преди месец по Telegram ЛСД и са чакали майката на домакина да не е вкъщи, за да се съберат и да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17:30 е започнал купонът и никой в панелния блок не е подал сигнал, за да можем да реагираме. Ние не можем да покрием цялата област и обществото трябва да е по-критично, защото после хейтът е пълен“, разказа старши комисар на ОДМВР–Благоевград Илия Тупаров. По думите му детето с опасност за живота се подобрява.

Обвиненият за смъртта на 16-годишно момиче твърди, че не помни нищо от случилото се. "Той твърди, че не си спомня нищо. Това е казал по време на беседите с психолозите. Няма никакъв спомен за случилото се. Дори не си спомня други моменти от вечерта. Така твърди, но това тепърва ще бъде установено", съобщи Тупаров.

Четвъртият човек, който е бил в апартамента на купона, първоначално си е тръгнал около 22:00 часа, след това се е върнал. "Необяснимо е защо не е подал сигнал на 112 и не е съобщил какво се случва. Това момче е интелигентно, учило е в математическа гимназия и тази година е било абитуриент. Всички те са били част от една компания и са участвали в театрална група. Това са интелигентни и умни деца. Но в момента на трагедията това момче не е било там", подчерта старшият комисар.

По думите на Демерджиев обществото ни е изключително пасивно. „Това е протичало няколко часа - имало е шум, имало е викове. Нека всеки си даде сметка - сигнал до 112 коства едно обаждане. По-добре е да не си сигурен, но да се обадиш, отколкото да оставиш една такава трагедия - да събираме деца по земята, паднали от 5-ия етаж“, коментира още той.

Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал "Струмско", в задната част на сградата бе намерено и 17-годишно момче с тежки травми. Момчето бе транспортирано за лечение в столична болница.

Демерджиев отбеляза, че основната заслуга по залавянето на прокурорския син Васил Михайлов е ГДБОП. „Доста дълго работиха по случая. Имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим със съответните мерки. Хора, отговорни за практики - несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от системата“, отговори той на журналистически въпрос относно твърдения, че в ГДНП има система, от която изтича информация срещу заплащане към хора, които се издирват.

„Адвокат Костава в свое телевизионно обръщение посочи, че е имало схема в ГДНП - в тази връзка осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа“, каза главният секретар на МВР Георги Кандев.

Изборите свършиха – ще си благодарим за резултатите, но вече ще си набележим приоритетите, които си набелязахме още при встъпването. Ще набележим мерките по тези приоритети и ще създадем организация, така че структурите по тези места да възприемат тези приоритети и да се борят за тяхното реализиране. С тези думи започна изявлението си министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.