Криминалисти от Районното управление в Белоградчик разследват кражба на дизелово гориво от резервоарите на два товарни автомобила, паркирани на отбивка до главен път Е-79, в землището на село Ружинци.

Сигналът е постъпил в полицията на 23 май в 6.13 часа. Оперативна група е извършила оглед на двете товарни композиции – влекач „Скания“ с хърватска регистрация и прикачено към него полуремарке и влекач „Даф“ с българска регистрация и прикачено полуремарке.

Работата на разследващите продължава, в РУ-Белоградчик е образувано досъдебно производство.