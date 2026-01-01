Митническите служители на Митнически пункт "Лесово" задържаха за нарушени права върху интелектуалната собственост 12 975 тонер касети, както и 25 000 табелки и опаковъчни пликове със словно и фигуративно изображение на световноизвестна марка. Това е най-голямото количество фалшиви тонер касети, задържани при една митническа проверка, съобщиха от

Стоките са открити при митническа проверка на 20.05.2025 г. на влизащ в страната товарен автомобил, управляван от турски гражданин.

Водачът е представил документи, че превозва тонер касети от Турция за Румъния през България. На база на централизиран рисков анализ на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия митническите инспектори установяват, че товара съдържа 12 975 тонер касети с дизайн на световноизвестна марка, както и 25 000 опаковъчни пликове и табелки за монтиранe върху тонер касети - с обозначения на същата защитена търговска марка.

Агенция „Митници“

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 за случая е информиран притежателят на търговската марка, който е потвърдил, че стоките не са оригинални и са произведени в нарушение на неговите права.

Фалшивите тонер касети, етикети и опаковъчни „маркови“ материали са задържани. Те подлежат на унищожаване под митнически контрол, като разходите се поемат от притежателя на търговската марка.