Задържаха шофьор с близо 3 промила алкохол, отказал да даде кръвна проба, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

На 25 май към 23.45 часа на бул. „Панония“ в областния град пътни полицаи спрели за проверка лек автомобил „Шевролет“ с видинска регистрация, управляван от 50-годишен мъж от село Неговановци.

При тестване с дрегер пробата му отчела наличие на алкохол 2.98 промила. Водачът отказал да даде проби за изследване в Центъра за спешна медицинска помощ.

Задържан е с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.