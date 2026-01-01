Две 16-годишни момчета са задържани след сбиване в района на дискотека в центъра на Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е получен около 02.30 часа на 26 май на тел.112. Пристигналият на място полицейски патрул установил пострадал 19-годишен младеж, който е транспортиран в МБАЛ-Разград.

Настанен е в Хирургично отделение с фрактура на долна челюст и избити зъби. В хода на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия са установени и задържани извършителите на побоя. Води се разследване за престъпление по чл.129, ал.1 от НК.