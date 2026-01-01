Младежи на 19 и 21 години от Благоевград изпотрошиха паркирана в града кола, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 20:25 часа на 22 май 2025 г. във Второ Районно управление в Благоевград е постъпил сигнал, че са счупени дясното странично огледало, предното панорамно стъкло, предната броня и предният капак на лек автомобил „Тойота Авенсис“, паркиран в Благоевград.

От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които са задържани извършителите на деянието – двама младежи на 19 и 21 години от Благоевград.

За случая е уведомена Районната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.