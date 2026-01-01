Сигнал за самокатастрофирал автомобил между лознишките села Синя вода и Манастирско е получен на тел.112 около 21.25 часа на 25 май.

На място е установен 18-годишен неправоспособен водач от село Синя вода, който шофирал „Опел Зафира“, собственост на баща му. Младежът изгубил контрол, напуснал пътното платно вляво по посока на движението си и се спрял в земеделска нива.

Пробата му за употреба на наркотици е отрицателна, тестът с дрегер отчел 0,59 промила алкохол. Транспортиран е за преглед в МБАЛ-Разград, след което – освободен.