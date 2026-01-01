Жена е в болница, след като бе блъсната от автомобил на пешеходна пътека в Петрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На 23 май 2026 г. около 10:50 часа в района на ул. „Васил Кънчев“ в Петрич е станала катастрофа, при която лек автомобил „Опел Зафира“, управляван от 73-годишен петричанин, завивайки на ляво е блъснал 58-годишна жена от града, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека.

Пешеходката е пострадала с фрактура на гръден прешлен и е настанена за лечение в МБАЛ-Петрич.

На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.