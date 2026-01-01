Тежък инцидент e станал в белгийския град Бюгенхаут, провинция Източна Фландрия. Влак се е блъснал в училищен микробус на железопътен прелез, съобщи белгийското издание „Ейч Ел Ен“.

Катастрофата е станала около 08:15 ч. местно (09:15 ч. българско) време на улица „Станционстраат“ в района на прелеза. По информация на медията има няколко загинали.

На място са изпратени голям брой спасителни екипи, пише „Ар Ти Ел“.

Белгийските железници съобщиха, че няма пострадали сред пътниците във влака. ЖП трафикът между Дендермонде и Лондерзел обаче е напълно преустановен, като са осигурени автобуси за превоз на пътниците.

От железопътния оператор „Инфрабел“ потвърдиха, че към момента на сблъсъка сигнализацията на прелеза е работела - светлините са били червени, а бариерите спуснати.

BREAKING: Footage shows emergency services at the scene after a train collided with a school bus in Buggenhout, Belgium



Live updates: https://t.co/E80U2MRYBo



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ZHR2aOgufx — Sky News (@SkyNews) May 26, 2026

„Машинистът въпреки това е задействал аварийната спирачка“, заяви говорителят на компанията Томас Бакен.

„Става дума за изключително тежък удар“, добави той.

Точните обстоятелства около инцидента все още се изясняват.

Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен реагира в социалната мрежа „Екс“.

„С дълбока тъга научих за трагичния инцидент в Бюгенхаут. Мислите ми са с жертвите и техните близки. Пожелавам кураж на ранените и благодаря на спасителните служби за бързата им реакция на място“, написа той.