Дванадесет души бяха убити при израелски удар в селище в Източен Ливан, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Ударът в долината Бекаа бе нанесен снощи, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е наредил да бъдат засилени ударите срещу групировката „Хизбула“ в Ливан.

Израелските въоръжени сили не коментираха този конкретен удар, но вчера заявиха, че извършват атаки срещу инфраструктура на „Хизбула“ в Източен Ливан.

Спасители казаха, че десетки тела са били извадени от развалини след интензивни удари снощи в Южен и в Източен Ливан.

Засилването на ударите се случва три дни преди очакваната среща за директни разговори между ливански и израелски военни делегации във Вашингтон, отбелязва АП.

„Хизбула“ атакува израелски войски в Южен Ливан и в градове в Северен Израел и обеща да продължи да се сражава докато израелските войски не прекратят ежедневните си удари и не изтеглят войниците си от Ливан.

Ливанското правителство се нaдява, че директните разговори с Израел, на които „Хизбула“ се противопоставя, ще доведат до прекратяване на огъня.

Повече от един милион души в Ливан са били принудени да напуснат домовете си заради войната, която започна, след като „Хизбула“ изстреля ракети срещу Северен Израел на 2 март в знак на солидарност с Иран.