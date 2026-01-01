Възрастна жена блъсна 4-годишно дете в Чепеларе, съобщиха от полицията.

На 24 май около 16:20 часа в Чепеларе 70-годишна жена от Пловдив е блъснала 4-годишно дете с лек автомобил.

Инцидентът е станал на ул. „Васил Гаджуров“, след като водачката потеглила, без да се увери, че пред колата пресича дете.

На място е оказана медицинска помощ, а детето е транспортирано до МБАЛ – Смолян. След преглед лекарите са установили охлузна рана в областта на главата. То е освободено за домашно лечение, без опасност за живота.