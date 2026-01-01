Спасиха жена от водите на „Малкия язовир“ на „Тотлебенов вал“ в парк „Кайлъка“ в Плевен след късно вечерно къпане, съобщиха от полицията.

50-годишната жена беше извадена от водите на язовира, след като влязла да се къпе на 25 май. Тя не успяла сама да излезе на брега.

По първоначална информация е надценила силите си, а ниските температура на водата допълнително затруднили ситуацията. Граждани са подали сигнал.

На място са изпратени униформени и пожарникари. Допълнително затруднение на спасителите създал затрудния и пресечен релеф около язовира, както и ограничената видимост през нощта.

Въпреки сложната обстановка жената била извадена от водата в добро състояние. Няма опасност за живота ѝ.

От полицията напомнят гражданите да бъдат особено внимателни при къпане в неохраняеми водоеми през тъмната част на денонощието, особено при студена вода и труднодостъпни терени около бреговете.

Според спасителите подобни ситуации могат да станат изключително опасни за минути.