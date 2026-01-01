Жена е била спасена след навременна намеса на служители на „Пътна полиция“ в Перник при спешна ситуация на пътя. Случаят е станал преди около седмица на входа на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

По информация на нейния съпруг Георги Градевски, семейството пътувало от Дупница към София, когато жената внезапно се почувствала зле и се наложила спешна медицинска помощ. В критичния момент мъжът забелязал полицейски патрул и потърсил съдействие.

Младши автоконтрольорите Асен Асенов и Адриан Методиев реагирали незабавно и ескортирали автомобила със звуков и светлинен сигнал до МБАЛ „Р. Ангелова“ в Перник.

Благодарение на бързата им реакция жената е била транспортирана навреме до лечебното заведение, където ѝ е оказана необходимата помощ. Към момента тя е в стабилно състояние.

В знак на признателност Георги Градевски е изпратил благодарствен адрес до министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР и директора на ОДМВР – Перник. В писмото си той изразява благодарност към двамата служители за професионализма, човечността и съпричастността им.

По думите му действията на полицаите са пример за висок професионализъм и отдаденост в служба на обществото.