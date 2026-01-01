Високото кръвно налягане е сред най-разпространените здравословни проблеми в света и често е наричано „тихият убиец“, защото може дълго време да протича без симптоми. Ако не се контролира, то увеличава риска от инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания.

Ново изследване показва, че кафето може да не е еднакво безопасно за всички. Учени са анализирали данни за над 18 000 японци на възраст между 40 и 79 години, за да проследят връзката между консумацията на кафе, зелен чай и риска от смърт от сърдечни заболявания.

Резултатите сочат, че при хора с много високо кръвно налягане (160/100 mm Hg или повече) приемът на две или повече чаши кафе дневно е свързан с около два пъти по-висок риск от смърт вследствие на сърдечно заболяване в сравнение с хората, които не пият кафе. Подобен риск не е установен при консумация на една чаша дневно.

За разлика от кафето, зеленият чай не е свързан с повишен риск дори при участниците с тежка хипертония. Според учените причината може да се крие в богатото съдържание на полифеноли – вещества с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които подпомагат здравето на кръвоносните съдове.

Въпреки че редица предишни проучвания свързват умерената консумация на кафе с ползи за здравето, кофеинът може временно да повиши кръвното налягане и сърдечната честота. При хора със сериозна хипертония това може да натовари допълнително сърдечно-съдовата система.

Изследователите подчертават, че хората с много високо кръвно налягане е добре да ограничат кафето до една чаша дневно или да го заменят със зелен чай.