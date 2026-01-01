Мълчалив протест ще се състои на 21 юли - вторник, от 17:00 часа пред сградата на Община Павликени в подкрепа на българина, паднал от влак в Германия, движещ се със 120 км/ч след нападение от агресивен пътник.

Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът на Павликени инж. Емануил Манолов.

"Мирният мълчалив протест показва знак на съпричастност към нашия съгражданин, който пострада тежко при инцидент в Германия и в момента се бори за живота си. Нека застанем заедно зад него и неговото семейство", написа той..

"С присъствието си ще покажем, че Павликени е общност, която не остава безучастна към съдбата на своите хора и настоява истината да бъде изяснена, а справедливостта – възтържествува", написа още Манолов.

След нападение от агресивен пътник: Българин падна от влак в Германия, движещ се със 120 км/ч

Призовавават се всички граждани, които желаят да изразят своята подкрепа по мирен и достоен начин, да се присъединят.

Припомняме, че българинът, работещ като служител по сигурността в германските железници, е в тежко състояние след физическа разправа с нередовен пътник. Вследствие на сблъсъка сънародникът ни е паднал от влака.

Въпреки агресивното поведение на 36-годишния германец, за когото се предполага, че е бил под въздействие на алкохол, Районният съд в Карлсруе е отказал да издаде заповед за арест. Това доведе до протест на наши сънародници в Германия с искане за справедливост.

Нападението е извършено в петък вечерта. Данни от разследването, оповестени от прокуратурата и полицията в Карлсруе, сочат, че германецът не показал билет за пътуване и отказал да се легитимира. Затова са били повикани двама служители по сигурността на „Дойче бан”, един от които - 26-годишният българин.

Бащата на пострадалото момче, който сподели, че състоянието на сина му леко се подобрява. „Когато го докараха, положението беше критично. Но от вчера до днес върви много добре. Той не пие алкохол, не се занимава с нищо друго. Отиваше си нормално на работа. Качил се е на влака и си е вършел работата”, разказа бащата.

Той беше категоричен, че след инцидента семейството ще напусне Германия. „Живот и здраве, искам само детето ми да се оправи. Не искам нищо друго. Да се оправи, взимам си фамилията и се прибирам в България. Стига толкова!”, заяви през сълзи мъжът.