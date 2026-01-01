/ БТА

Катастрофа между лек автомобил и камион стана този следобед на околовръстния път на Стара Загора, южно от града. Това съобщиха от полицията.

Мъж загина, а трима души са в болница след катастрофа на Околовръстното на Стара Загора

Сигнал за инцидента е получен малко преди 15:10 часа. По първоначална информация няма данни за пострадали. 

Двете превозни средства вече са преместени от пътното платно и няма затруднения в движението.

В края на април т.г. по същия път при катастрофа между два леки автомобила загина мъж.

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Павлина Дудева, БТА
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Ст. Загора