Катастрофа между лек автомобил и камион стана този следобед на околовръстния път на Стара Загора, южно от града. Това съобщиха от полицията.

Мъж загина, а трима души са в болница след катастрофа на Околовръстното на Стара Загора

Сигнал за инцидента е получен малко преди 15:10 часа. По първоначална информация няма данни за пострадали.

Двете превозни средства вече са преместени от пътното платно и няма затруднения в движението.

В края на април т.г. по същия път при катастрофа между два леки автомобила загина мъж.