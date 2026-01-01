Мъж загина, трима души са в болница след катастрофа на Околовръстния път на Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В 08:02 часа днес е получен сигнал за пътнотранспорно произшествие на Околовръстния път в близост до пречиствателна станция.

По първоначална информация същото е между два леки автомобила. Има данни, че е загинал мъж, водач на единия от автомобилите.

За оказване на медицинска помощ в болница са транспортирани мъж на 59 години, водач на другия автомобил и две жени на 28 и 54 години, пътнички в неговата кола.

На място има полицейски служители, които регулират движението в района на местопроизшествието.