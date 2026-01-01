Големият финал на „Като две капки вода“ започна в зала в „Арена 8888 София“ с поздрав към DARA за победата ѝ на „Евровизия“.

Настроението в залата беше горещо още преди участниците да излязат на сцената.

Първа на сцената излезе Весела Бабинова, която влезе в ролята на Лейди Гага. Тя беше емоционална и през сълзи благодари за трите месеца в предаването.

Втора беше Пламена, която изпълни по невероятен начин песента на Лили Иванова "Камино" и изправи цялата публика.

Израсналият в домове Виктор като Джеймс Браун също не остави публиката безразлична, а той самият благодари от сърце за огромната подкрепата. И призова хората, които обичат да пеят, да не се отказват от мечтите си и да се включат в "Пееш или лъжеш".

Симона, превъплътена в Кристина Агилера, изпя болката от загубата на любим човек с невероятното си изпълнение на Heart. Гласът ѝ не трепна, въпреки че се появи на сцената, спусната с люлка от 30 метра височина.

В паузата думата имаше Владо Михайлов, който демонстрира завидните си музикални способности с песента си "Луд по теб" и направи премиера на "Тяло".

След рекламите нова енергия на шоуто даде Борис като Елвис Пресли.

Дънди буквално взриви публиката с Highway to hell. Дълго след изпълнението му имаше бурни аплодисменти.



Всички участници ще се борят за победата на големия финал на „Като две капки вода“

Първите четирима във временното класиране - Емилия, Алекс Раева, Иво Димчев и Даниел Пеев-Дънди, стартират финалната вечер с две точки преднина, а останалите петима започват от нулата.

Традиционно финалистите сами избраха в кого да се превъплътят за последния си излаз на сцената – Емилия ще бъде Паша Христова, Алекс Раева ще изпълни Мадона, Иво Димчев ще имитира Васил Найденов, Дънди ще се превъплъти в AC/DC, Борис ще сложи костюма на Елвис Пресли, Симона ще влезе в света на Кристина Агилера, Виктор ще е като Джеймс Браун, Пламена ще бъде Лили Иванова, а Весела Бабинова ще се превърне в Лейди Гага.

Малко преди големия финал част от участниците в "Като две капки вода" споделиха в ефира на "На кафе" по NOVA емоциите, през които са преминали по време на месеци подготовка, преобразявания и незабравими изпълнения на сцената на шоуто.

„Как минаха тези три месеца, аз дори не разбрах... Шоуто така те увлича, че забравяш за всичко останало. Не съм очаквал, че ще вляза в тази вихрушка и мисля, че много трудно може човек да излезе от нея. Притеснен съм за финала, но в рамките на нормалното. Ентусиазирано ми е и искам да стане хубаво“, сподели емоциите си Дънди.

„Подгрявам DARA преди Евровизия“, разкри Алекс Раева, на която Бутонът на късмета отреди да изпълни песента Bangaranga, с която България спечели юбилейното 70-о издание на песенния конкурс. „Всеки от образите в „Капките“ ще остави траен отпечатък у мен. Всеки носи толкова различност от моето амплоа. Като започнем от Катя Филипова – първото бавно парче, което силно изживях „Незабрава“. След това Иво Димчев с емблематичното за него парче „Баница“. The Cranberries разбира се, с което преживях скъпи за мен спомени и много зрителите се припознаха в нея. Беше невероятно преживяване. Според мен никой от нас не видя в другите конкуренция. Поне така аз го чувствах. Все едно създавахме спектакъл и всеки даваше част от себе си за него. Всеки е имал и слаб и силен лайв, но като цяло за всички това беше един адски успешен момент в кариерата", сподели още Раева.

„Вълнувам се силно от последния лайв, който предстои, защото не съм заставала пред толкова много публика. Нямам търпение да видя какво ще стане. Всички искаме да се раздадем максимално и мисля, че ще бъде много яко, защото сме си избрали страхотни песни“, каза Весела Бабинова.

„Емоцията „Като две капки вода“ вече приключва за нас. Идва нейният край, но мен вероятно ще ме държи до края на живота ми. Защото е нещо, което не се случва на всеки и ти оставя един невидим белег“, допълни Виктор.

„Още не мога дори да си представя големия финал на „Капките“, за да имам време да се притесня. Когато се изправя пред тези 15 хиляди човека, сигурно ще се притесня ужасно много. Но се надявам това да не ми попречи да ги забавлявам“, споделя Иво Димчев.

Кой ще спечели зрителския вот и ще грабне титлата в Сезона-Слънце – зрителите ще разберат тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.