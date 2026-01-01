14-годишна родилка беше откарана с медицински хеликоптер по обед от търновската болница към столична клиника, съобщи местното издание "Борба".

Въздушната линейка кацнал на вертолетната площадка в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" около 11:20 ч. днес, за да извърши трансфер на пациентката към клиника с по-високо ниво на компетентност.

Младата пациентка е родила в търновската болница, но впоследствие състоянието й се е усложнило и е преведена в отделението по реанимация.

Заради риск за живота лекарите са предприели организация за спешен въздушен транспорт. Медицинският хеликоптер отлетял от областната болница в 12:45 ч.

Спасителната мисия се случва по-малко от 24 часа след като в неделя медицинският хеликоптер превози 10-годишно дете към столицата.