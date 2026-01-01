Руски дрон удари китайски товарен кораб в Черно море през нощта, съобщи Украйна ден преди руският президент Владимир Путин да отпътува за Пекин, за да се срещне със Си Дзинпин.

Киев редовно съобщава за руски атаки срещу граждански кораби в близост до пристанището в Одеса – ключов морски център за украинския износ на селскостопанска продукция.

Но тази атака идва точно преди двудневното пътуване на Путин до Пекин, където се очаква той и Си да задълбочат двустранните връзки между приятелските нации, предаде АФП.

„Дронове удариха Одеса и един от безпилотните летателни апарати порази кораб, собственост на Китай. Руснаците не биха могли да не знаят какъв кораб се е намирал в морето“, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи.

Говорител на украинските военноморски сили заяви, че никой от екипажа – всички китайски граждани – не е бил ранен и корабът е продължил плаването си.

„Корабът влизаше в пристанището за товарене. След като беше ударен през нощта от „Шахед“, екипажът се справи сам с последствията. За щастие никой не беше ранен и корабът продължи пътя си към пристанището на местоназначение“, каза говорителят на военноморските сили Дмитро Плетенчук.

Украинските военноморски сили идентифицираха кораба като KSL Deyang. Те публикуваха снимка, на която се вижда част от горната палуба, почерняла след удара.

Зеленски заяви, че руските сили са атакували Украйна през нощта с 524 бойни дрона и 22 ракети, включително балистични и крилати ракети.

Китай редовно призовава за преговори за прекратяване на военните действия. Той никога не е осъждал Русия за изпращането на войски в Украйна през февруари 2022 г. и се представя като неутрална страна.

През 2022 г. Турция и ООН посредничиха за сключването на споразумение между Киев и Москва, което позволяваше износ на украинско зърно от Черно море, но Кремъл го отмени около година по-късно.