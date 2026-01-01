Принц Уилям планира мащабна реорганизация на херцогство Корнуол, като възнамерява да продаде около една пета от огромното кралско имение в рамките на амбициозна инвестиционна програма на стойност 500 милиона паунда, насочена към справяне с жилищната и екологичната криза във Великобритания.

Принцът на Уелс наследи контрола над херцогството, след като баща му, крал Чарлз III, се възкачи на трона. Според информацията през следващото десетилетие Уилям планира да се освободи от част от активите на имението, оценявано на над 1 милиард паунда, като съсредоточи инвестициите в няколко ключови региона.

Приходите от херцогството финансират официалната, благотворителната и личната дейност на принц Уилям, Катрин – принцесата на Уелс, както и на децата им – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Според източници, близки до двореца, бъдещият крал възприема проекта като важна стъпка към модернизация. Планът предвижда намаляване на владенията и фокусиране върху пет основни региона, където херцогството може да има най-силен социален и екологичен ефект.

Сред приоритетните райони са Корнуол, островите Сили, Дартмур, районът около Бат и Кенингтън в южен Лондон.

Главният изпълнителен директор на херцогство Корнуол Уил Бакс заяви пред „Таймс“, че според принц Уилям имението „не трябва да съществува само за да притежава земя, а за да оказва положително влияние върху света“.

По думите му бъдещата стратегия на херцогството ще бъде насочена към борба с климатичните промени, изграждане на достъпни жилища, инвестиции във възобновяема енергия и подкрепа за затруднени селски общности.

Планираните 500 милиона паунда ще бъдат осигурени чрез продажба на земя, приходи от строителни проекти, партньорства и заеми.

Екологичните инициативи също ще бъдат основен елемент от стратегията. Планът предвижда производство на 100 MW възобновяема енергия през следващото десетилетие — достатъчно за захранването на около 100 000 домакинства.

Допълнителни 20 милиона паунда ще бъдат вложени в програми за възстановяване на природата в партньорство с природозащитни организации и държавни институции.

Според Уил Бакс философията на принц Уилям е херцогството да бъде по-комерсиално там, където това е по-лесно, за да може да насочва повече ресурси към области с реална обществена нужда и потенциал за значима промяна.