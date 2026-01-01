Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и имаме възможност да покажем колко талантливи са българите, това каза DARA пред БНТ след грандиозния ѝ успех на "Евровизия" 2026 във Виена.

"Това е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да са заедно - да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност", допълни тя.

"Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя България в центъра на събитията. Чувствам се изключително благодарна и много щастлива", каза DARA и призна, че никога не е имала съмнения, че нещата се случват с лекота и винаги е знаела, че всичко при нея е идвало с причина.

"Уроците са много ценни по пътя и е хубаво всеки да успява да си вземе бележка за всяко нещо. Моят път със сигурност беше доста по-различен. Дори мои приятели казаха: Като за филм е. Цялата история ми излизаше като един сън. Отиването ми да живея в Гърция за месец и половина беше също фантастично. Аз никога не съм живяла сама, камо ли в друга държава сама. Но беше преломен момент, който помогна много за моето изграждане на ментално и физическо ниво, защото там бяха всичките ми репетиции", посочи златното ни българско момиче.

DARA разказа и за ежедневния си режим като основа на успеха: "Всеки ден ставах в 6:00 ч. сутринта. Имах рутина от тичане, спринтове, писане в журнал, медитация, след това пеене и танци. По девет часа на ден, в продължение на месеци. Няма магия – има само работа и постоянство."

Певицата засегна и философията си за живота и успеха: "Аз вярвам, че ние създаваме реалността, в която живеем, чрез нашите мисли. Много е важно как говорим със себе си, как насочваме енергията си. Аз работя върху това всеки ден – сутрин и вечер."

Тя допълни, че именно тази нагласа ѝ е помогнала да се справи с натиска: "Не съм се фокусирала нито върху омразата, нито върху похвалите. Опитвах се да остана изцяло концентрирана върху работата си, защото независимо от всичко – трябва да излезеш и да направиш шоу."

DARA описа финалните секунди на конкурса като напълно извън реалното усещане: "Аз бях много спокойна през цялото време. Гледах точките, сменящите се флагове, но бях сякаш на друго място. Не мислех за победа или загуба – просто бях благодарна, че съм там." И допълни: "До момента, в който казаха, че България печели, аз не осъзнавах, че печеля. Това беше момент на пълна благодарност и приемане, а не на очакване."

Певицата описа завръщането си като почти нереално преживяване: "Беше като на филм. Кукерите бяха там – това беше най-голямото щастие за мен. Всичко беше като сън, като портал, който се отвори."

Тя добави, че вече гледа напред към следващите си проекти: "Това е кулминацията на първите ми 10 години на сцена. Но аз се връщам в студиото – чака ме английски албум и много нова музика. Това е само началото."

DARA сподели и своята най-голяма идея: "Моя голяма мечта е в България да създадем дом на артистите – пространство, в което музиканти, актьори и творци да могат да работят заедно и да създават изкуство."

Когато DARA е патрон на една такава инициатива, тя има много добро начало и старт - това е вдъхновение за цялата нация, заяви от своя страна и министърът на културта Евтим Милошев.