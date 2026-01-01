Барбра Стрейзънд няма да може да присъства на церемонията по закриването на филмовия фестивал в Кан, за да получи почетната си „Златна палма“. Легендарната актриса съобщи, че няма да присъства поради контузия в коляното.

„По съвет на лекарите ми, тъй като все още се възстановявам от контузия на коляното, за съжаление няма да мога да присъствам на филмовия фестивал в Кан тази година. Но съм дълбоко поласкана да получа почетната „Златна палма“ и с голямо нетърпение очаквах да отпразнувам забележителните филми от 79-тото издание“, заяви тя.

„Също така много се радвах да прекарам време с колеги, които толкова много уважавам, и, разбира се, да се върна във Франция – място, което винаги съм обичала. Изразявам искрената си благодарност към фестивала и към всички, които продължават да подкрепят и да се застъпват за изкуството на киното“, добави Стрейзънд.

Фестивалът ще отдаде почит на певицата, актриса и режисьор по време на церемонията по закриването на 23 май.

„Ирис Кноблох, Тиери Фремо и целият екип на фестивала изпращат на Барбра Стрейзънд най-сърдечните си пожелания за бързо възстановяване“, отбелязаха от фестивала.

Стрейзънд е третият носител на почетната „Златна палма“ в Кан тази година, наред с режисьора на „Властелинът на пръстените“ Питър Джаксън и Джон Траволта, който представи своя режисьорски дебют „Propeller One-Way Night Coach“ на фестивала.

Траволта беше изненадан с наградата преди прожекцията, което предизвика емоционална реакция. „Това е нещо повече от „Оскар“. Не мога да повярвам. Това е последното нещо, което очаквах“, каза той през сълзи.