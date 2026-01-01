В понеделник (18 май) облачността ще бъде променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София - около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 20° и 22°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще 1 - 2 бала.

В планините облачността ще бъде променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 6°.

