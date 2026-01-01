България ще е домакин на следващото издание на „Евровизия“. DARA и „Bangaranga“ спечелиха сърцето на жури и публика и триумфираха на 70-то издание на песенния конкурс. За първи път победител печели категорично вота и на журито, и на публиката.

Исторически триумф за България: DARA спечели „Евровизия“ с „Bangaranga“ (ВИДЕО/СНИМКИ)

„Толкова съм горда. Това, което DARA направи беше наистина невероятно. Искам да ви кажа „Добре дошли в София средващата година!“. Благодаря на целия екип от БНТ, който стои зад Дара, на партньорите ни, на ръководителя на делегацията от Българската национална телевизия – Боряна Граматикова и на целия екип, който БНТ ангажира за представянето на България на Евровизия.“, сподели генералният директор на БНТ, Милена Милотинова на официалната пресконференция на победителите след финала на „Евровизия 2026“.

БНТ

Дара спечели конкурса с общо 516 точки. Тя получи 312 точки от зрителския вот и 204 точки от международното жури, с което донесе първа победа за България в историята на „Евровизия“ и осигури домакинството на страната за следващото издание на конкурса.