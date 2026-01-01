DARA се класира за големия финал на „Евровизия“, след като впечатли зрителите и журито с изпълнението си на Bangaranga по време на втория полуфинал на конкурса.

Bangaranga оживя на сцената: DARA с грандиозно шоу на „Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)

Българската изпълнителка даде старт на музикалната надпревара, като първа излезе на сцената във втората полуфинална вечер и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представяне DARA заслужено намери място сред 10-те финалисти, които ще се борят за победата на 16 май.

Това е и завръщане на България на сцената на „Евровизия“ след тригодишно отсъствие. За последно страната ни участва в конкурса през 2022 г., а най-силното българско представяне остава второто място на Кристиан Костов с песента „Beautiful Mess“ през 2017 г.

БГНЕС

Освен България, място на големия финал си осигуриха още девет държави, които успяха да спечелят зрителския вот по време на втория полуфинал: Украйна; Норвегия; Австралия; Румъния; Малта; Кипър; Албания; Дания; Чехия.

След втората полуфинална вечер от конкурса отпаднаха: Азербайджан, Люксембург, Швейцария, Латвия, Армения.

След първия полуфинал място на финала намериха: Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Израел, Литва, Молдова, Полша, Сърбия и Швеция. От конкурса отпаднаха представителите на Естония, Грузия, Черна гора, Португалия и Сан Марино.

AP/БТА

Франция и Великобритания, заедно с домакина Австрия, вече имат гарантирано място на финала като част от т.нар. „Голяма петорка“.

БГНЕС

70-ото юбилейно издание на „Евровизия“ тази година преминава на фона на засилено политическо напрежение. Организаторите са изправени пред критики и дебати около участието на Израел, а в някои страни конкурсът е бойкотиран или няма да бъде излъчван.