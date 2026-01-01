Наводнени улици, бури и силен дъжд в части от страната.

БТА

На места има залети пътни участъци на Прохода на Републиката - в района на Гурково, предава БТА.

БТА

БТА

Наводнени са улиците "Елин Пелин" и "Зеленка" във Велико Търново.

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт и оранжев код за опасно време в части от страната.

Оранжев код за значителни валежи важи за областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, София и София-област. Жълт код е обявен в Плевен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник, сочи прогнозата за времето.