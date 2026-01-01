В четвъртък (4 юни) Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт и оранжев код за опасно време в части от страната.

Въздушната маса над страната ще остане неустойчива – ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Оранжев код за значителни валежи важи за областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, София и София-област. Жълт код е обявен в Плевен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник.

НИМХ

Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°.

По Черноморието преди обед ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22°-24° по северното до 26°-28° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините в Западна България още преди обед, а през деня и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 11°.